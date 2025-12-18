  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

کرمانیان: جوانان در کانون تحول و توسعه پایدار شهری نقش آفرینی کنند

کرمانیان: جوانان در کانون تحول و توسعه پایدار شهری نقش آفرینی کنند

یزد- معاون فرمانداری ویژه اردکان با تاکید بر محوریت نقش جوانان در توسعه پایدار شهری گفت: اجرای طرح ملی «برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور» گامی برای مردمی‌سازی مدیریت شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه کرمانیان ظهر پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اردکان با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی جوانان در توسعه شهری، اظهار داشت: توسعه پایدار تنها با مشارکت واقعی و حضور فعال نسل جوان در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اداره محلات و طراحی برنامه‌های شهری محقق می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه جوانان باید در کانون تحولات مدیریت شهری باشند گفت: اجرای طرح ملی برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور در همین راستا و با هدف مردمی‌سازی مدیریت و تصمیم‌گیری بر پایه خواست ساکنان هر محله پیش می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان اردکان خاطرنشان کرد: شوراهای محله می‌توانند به بستری مؤثر برای انعکاس صدای مردم و تبدیل نظرات به طرح‌های عملیاتی تبدیل شوند و از ظرفیت جوانان نخبه و فعال شهرستان در این ساختار باید به‌خوبی بهره گرفته شود.

محمدرضا زارع نیز در ادامه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اجتماعی، گفت: سمن‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی و اجتماعی جوانان، می‌توانند پلی میان دولت و جامعه باشند و با همکاری شوراهای محله در اجرای پروژه‌های شهری مشارکت جدی داشته باشند.

رئیس اداره ورزش و جوانان اردکان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شوراهای جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد برای ایجاد پایه‌ای مستحکم در توسعه محله‌محور تأکید کرد.

در این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی شهرستان، طرح‌ها و پروژه‌های قابل واگذاری به سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراهای محله را شناسایی و اعلام کنند تا زمینه برای مشارکت گسترده‌تر جوانان در مدیریت محلی فراهم آید.

