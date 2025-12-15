کرمانیان: ۴۳ تشکل مردمی اردکان پای کار حل مسائل محلی بیایند

رقیه کرمانیان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، اصلیترین چالش پیش روی تشکلهای مردمی را گرایش به مدیریت فردی و کمرنگ شدن مشارکت جمعی دانست و اظهار کرد: خروج از این رویکرد، میتواند نقش بیبدیلی در حل مسائل محلی ایفا کند.
وی اظهار داشت: مهمترین چالش، گرایش به مدیریت فردی و تضعیف کار جمعی است. تشکلها حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند، اما وقتی مشارکت جمعی کمرنگ شود، اثرگذاری آنها محدود میشود.
معاون فرماندار ادامه داد: باید از حالت حمایتهای مقطعی و صرفاً مادی خارج شویم و به سمت بازتعریف سازوکارهای پایدار برای تقویت نهادهای مدنی برویم. سیاست مدیریت محلهمحور دولت، همان به رسمیت شناختن این ظرفیتهاست. اگر این ظرفیتها فعال شوند، مردم خود میتوانند بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و عمرانی محله را حل کنند.
کرمانیان گفت: هیچ منع قانونی برای فعالیت اقتصادی و درآمدزایی وجود ندارد، به شرطی که درآمد حاصل، کاملاً صرف اهداف غیرانتفاعی و تشکیلاتی شود. این مدل در دنیا و برخی مناطق کشور باعث اجرای پروژههای بزرگ خدماترسانی شده است.
وی با بیان اینکه با وجود ۴۳ تشکل ثبتشده در اردکان، افزود: انتظار داریم حضوری فعالتر و تخصصیتر در عرصههایی مانند انتخابات، جلسات تخصصی و شوراهای توسعه محله داشته باشند. آنها باید نقش نظارتی و مشورتی خود را در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرای شهرستان پررنگتر کنند. این حضور جدی، پیشنیاز پشتیبانی مؤثرتر از سوی دستگاههاست.
کرمانیان گفت: تشکیل خانه تشکلها را راهکاری برای همافزایی و تبادل تجربه میدانم. امید که با عزم جمعی همه نهادهای مردمی، سال آینده شاهد رشد چشمگیر جامعهی مدنی در اردکان باشیم.
نظر شما