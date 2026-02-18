دفتر رئیس ائتلاف دولت قانون: نوری المالکی همچنان نامزد نخست وزیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، هشام الرکابی مدیر دفتر اطلاع رسانی نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: در سایه هجمه های رسانه ای مغرضانه که مدعی لغو نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزیری است باید بگویم که این ادعاها صحت ندارد.

وی اضافه کرد: ائتلاف چارچوب هماهنگی به مواضع سیاسی خود پایبند است و تلاش های مغرضانه برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

لازم به ذکر است که ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق پیشتر نوری المالکی را به عنوان نامزدی تصدی پست نخست وزیری معرفی کرده بود. پس از این اقدام، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اتخاذ مواضع مداخله جویانه مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد!