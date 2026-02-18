نامزدهای دومین جایزه ملی روایت پیشرفت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جایزه ملی کتاب روایت پیشرفت با هدف شناسایی و تقویت جریان روایتگری مکتوب از تجربههای پیشرفت ایران معاصر برگزار میشود؛ جریانی که میکوشد فراتر از گزارشهای آماری و توصیفهای سطحی، «مسیر پیشرفت» را از خلال روایت انسان، تجربه و معنا بازخوانی کند. برگزیدگان این جایزه ملی امشب اعلام خواهند شد و به این ترتیب دومین دوره جایزه ملی کتاب روایت پیشرفت به پایان میرسد.
در این دوره، بخش کتاب جشنواره که به دبیری مهدی مرادی برگزار میشود، آثار رسیده به دبیرخانه با توجه به تنوع موضوعی آنها، در پنج حوزه اصلی سامان یافته است: دفاعی و حکمرانی، علمی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، کودک و نوجوان و مطبوعات و مجلات. برای هر یک از این بخشها، دو داور متخصص در نظر گرفته شده است تا ارزیابی آثار با دقت علمی، شناخت ادبی و اشراف محتوایی انجام گیرد.
در مجموع بیش از ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از بین این آثار تعداد ۸۰ اثر توسط شورای انتخاب به مرحله داوری راه یافتهاند.
بخش دفاعی و حکمرانی
در بخش دفاعی و حکمرانی داوران ۱۸ اثر را مورد ارزیابی قرار دادند. داوران این بخش محمد قاسمیپور؛ پژوهشگر، منتقد و مدرس پیشکسوت تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری و حامد صلاحی؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات پایداری؛ دبیر شورای تولید کتاب ایران هستند.
آثار نامزد شده در بخش دفاعی و حکمرانی:
«دینامیک بهروز» نوشته نصرتالله محمودزاده – انتشارات روایت فتح
«لب خط» نوشته سمیه جمالی – انتشارات ۲۷ بعثت
«حاج مالک» نوشته محمدعلی نظیری – انتشارات راه یار
«مدافعان فرهنگی حرم» نوشته سجاد اسلامیان – انتشارات راه یار
کتاب میراث ابراهیم رُکود یا رِکورد؟ نوشته محمدرضا حسنآبادی – انتشارات معارف
«بساز و نفروشها» نوشته محمد خسرویراد – انتشارات ستارهها
«مرد ابدی» نوشته معصومه سپهری - با مشارکت انتشارات «تسنیم و شهید کاظمی»
بخش علم و فناوری
در بخش علمی و فناوری داوران ۱۹ اثر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند. داوران این بخش یحیی نیازی؛ پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت دفاع مقدس و تاریخ شفاهی و مدیر گروه جامعهمحور مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و جواد کامور بخشایش؛ دبیر اندیشکده ادبیات پایداری و پژوهشگر تاریخ شفاهی هستند.
آثار نامزد شده در بخش علمی و فناوری
«شهر زیرزمینی تهران چگونه ساخته شد؟» نوشته سعید فخرزاده – انتشارات سوره مهر
«به توان هایتک» نوشته نیلوفر غفاری – انتشارات راه یار
«آبی نفتی» نوشته مهدی نورمحمدزاده - انتشارات راه یار
«از اتم تا بینهایت» نوشته نرگس سادات مظلومی - انتشارات معارف
«چند قدم تا تو»، نوشته الهه آخرتی - انتشارات روایت فتح
بخش فرهنگی و اجتماعی
در بخش فرهنگی و اجتماعی داوران ۲۵ اثر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. داوران این بخش حجتالاسلام و المسلمین حمید آقانوری؛ پژوهشگر حوزه پیشرفت و حوزه و دانشگاه و رضا رسولی؛ نویسنده، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایران هستند.
آثار نامزد شده در بخش فرهنگی و اجتماعی
«عملیات اکران» نوشته مرتضی بیابانگرد - انتشارات راه یار
«نهضت ادامه دارد» نوشته مریم ی - انتشارات راه یار
«تبسم کلارا» نوشته نرگس سادات مظلومی - انتشارات سوره مهر
«سرزمین پسته» نوشته سیدمجتبی حسینی - انتشارات سوره مهر
«روایت قرن» نوشته علی گلی نام و رضا قیومیپور – انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
بخش کودک و نوجوان
در بخش کودک و نوجوان داوران ۱۲ اثر را مورد ارزیابی قرار دادند. داوران این بخش سمیه جمالی؛ نویسنده، منتقد و مدرس ادبیات داستانی و مستندنگاری، و هاجرخاتون قدمی جویباری؛ پژوهشگر، مترجم و فعال حوزه کودک و نوجوان هستند.
آثار نامزد شده در بخش کودک و نوجوان
«قاف اقیانوس» نوشته محمدرضا شرفی خبوشان - انتشارات معارف
«سردسته صمپُزُفها» نوشته زهرا عوض بخشی - انتشارات شهید کاظمی
«بابای موشکها» نوشته فائضه غفارحدادی – انتشارات راه یار
«سکتور سعید» نوشته زینب ملاحسینی – انتشارات شهید کاظمی
«ربات پرنده را دوست دارم» نوشته علی آرمین – انتشارات جمکران
بخش مطبوعات و مجلات
در بخش مطبوعات و مجلات نیز ۶ مجله نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. داوران این بخش علیالله سلیمی؛ نویسنده، منتقد، روزنامهنگار و عضو انجمن قلم ایران، میثم رشیدی مهرآبادی؛ نویسنده، روزنامهنگار و فعال حوزه کتاب هستند.
آثار نامزد شده در بخش مطبوعات و مجلات
مجله «گیلسو»
مجله «سها»
مجله «ایران بهپیش»
مجله «سوره (سیمرغ)»
ناشرین نامزد:
انتشارات راه یار، انتشارات شهید کاظمی، انتشارات معارف، انتشارات سوره مهر، انتشارات ستارهها
