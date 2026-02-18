۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۰۴

تهران تا پایان هفته درگیر پایداری هوا و افزایش آلاینده‌ها

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده، از تداوم پایداری نسبی هوا تا پایان هفته و افزایش وزش باد در روز جمعه خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار آلودگی هوا سطح زرد شماره ۱۵ مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، از امروز تا روز پنجشنبه به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

خورشیدی با بیان اینکه از روز جمعه شرایط جوی تغییر می‌کند، تصریح کرد: در این روز افزایش سرعت وزش باد در سطح استان پیش‌بینی شده و در نیمه جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک محتمل است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تا روز پنجشنبه روند افزایش نسبی دما در استان حاکم خواهد بود، اما روز جمعه کاهش دما مورد انتظار است.

کد خبر 6752335

