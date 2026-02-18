اسپانیا به جان شبکه های اجتماعی افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش منتشرشده به نقل از گاردین،پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا اعلام کرده دولت او در راستای حفاظت از سلامت روان، اعتبار و حقوق کودکان و نوجوانان این کشور، قصد دارد به «مصونیت از مجازات» پلتفرمهای بزرگ اجتماعی پایان دهد.
این تصمیم پس از تحلیل کارشناسانی اتخاذ شده که درباره مسئولیت کیفری بالقوه ناشی از رویههای رو به گسترش در فضای دیجیتال مانند تولید و انتشار محتوای جنسی با استفاده از فناوری جعل عمیق (دیپفیک)،سوءاستفاده جنسی از کودکان از طریق دستکاری تصاویر واقعی و ساخت تصاویر صریح، تضعیف کرامت قربانیان از طریق انتشار گسترده این محتوا هشدار داده اند.
در این گزارش کارشناسی تأکید شده که شبکههای اجتماعی به دلیل سرعت بالای انتشار محتوا و دشواری شناسایی عاملان، عملاً پیگرد قانونی را پیچیده میکنند و همزمان شکلگیری شبکههایی را تسهیل میکنند که این محتوا را تولید، بازنشر و از آن کسب درآمد میکنند.
کابینه دولت اسپانیا این طرح را تصویب کرده است. این اقدام بخشی از بستهای گستردهتر است که شامل موارد ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، تدوین قانون برای مسئولیتپذیر کردن شرکتهای فناوری در قبال محتوای نفرتپراکنی و مضر می شود.
همچنین این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کمتر از یک ماه پیش، European Commission تحقیقاتی را درباره انتشار محتوای هرزنگاری تولیدشده با چتبات «Grok» در شبکه اجتماعی X آغاز کرده بود.
در مجموع، دولت اسپانیا در پی افزایش فشار حقوقی بر پلتفرمهای بزرگ فناوری است تا آنها را نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی محتوای منتشرشده در بستر خود پاسخگوتر کند.
