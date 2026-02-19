صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (پنجشنبه، ۳۰ اسفند) در شمال‌غرب و غرب سواحل دریای خزر افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط شاهد رگبار باران خواهیم بود، همچنین در ارتفاعات، بارش برف رخ می‌دهد.

وی افزود: فردا (جمعه، یکم اسفند) در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش دما، رگبار باران و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی شده است. در مناطق مرتفع این نواحی بارش برف انتظار می‌رود. افزون بر این، وزش باد شدید در دامنه‌های جنوبی البرز رخ خواهد داد و دریای خزر مواج می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز شنبه (۲ اسفند) و یکشنبه (۳ اسفند) جوی آرام و پایدار در غالب مناطق کشور مستقر خواهد شد و شرایط جوی به ثبات نسبی می‌رسد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه (۴ اسفند) با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، ابرناکی، بارش باران و وزش باد در نیمه‌شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت هوای تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳۰ بهمن) صاف و همراه با غبار محلی خواهد بود و حداقل دمای پایتخت ۱۳ و حداکثر دما ۲۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: تا امروز به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش نسبی غبار محلی دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی روز پنجشنبه در پاره‌ای از نقاط استان تهران، به‌ویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات، وقوع بارش‌های رگباری و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: فردا (یکم اسفند) در سطح استان افزایش وزش باد رخ می‌دهد و در نیمه جنوبی و غربی گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی شده است. همچنین تا روز پنجشنبه روند افزایش نسبی دما ادامه دارد و در روزهای جمعه و شنبه کاهش دما مورد انتظار خواهد بود.