به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عباسی‌اصل، دبیر رویداد ملی سبک زندگی در نشست «عبور از بن‌بست» که شامگاه چهارشنبه در دانشگاه قم برگزار شد، با تشریح روند شکل‌گیری و اهداف نشست‌های «عبور از بن‌بست»، این نشست‌ها را گامی اساسی در مسیر زمینه‌سازی برای تبیین بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه دبیرخانه رویداد ملی سبک زندگی در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با دهمین سالگرد بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه سبک زندگی راه‌اندازی شد، اظهار کرد: در سال نخست، یک رویداد ملی با حضور مجموعه‌ها و کنشگران فعال سبک زندگی در تهران برگزار شد تا ظرفیت‌های میدانی این عرصه شناسایی شود.



عباسی‌اصل افزود: در سال دوم فعالیت دبیرخانه، شورای راهبری رویداد با هدف نظام‌مند کردن نگاه‌ها، اقدام به طراحی هرم نظام مسائل سبک زندگی کرد و در سال سوم نیز نشست‌هایی با عنوان طرح‌ریزی سبک زندگی در استان‌ها و با محوریت مجموعه‌های مردمی برگزار شد.



دبیر رویداد ملی سبک زندگی با اشاره به ورود دبیرخانه به سال چهارم فعالیت خود تصریح کرد: جمع‌بندی این مسیر چندساله نشان داد که مقوله سبک زندگی، به‌ویژه در ساحت عملی و حتی در سطح نظری، با نوعی بن‌بست مواجه شده است و از همین رو، نشست‌های تخصصی با عنوان «عبور از بن‌بست» در دستور کار قرار گرفت.



وی با تأکید بر رسالت محوری این نشست‌ها خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، فراهم‌سازی بستر لازم برای تشریح بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب است، بندی که به صراحت به خسارت‌های جبران‌ناپذیر سبک زندگی غربی اشاره می‌کند و ضرورت یک جهاد همه‌جانبه و هوشمندانه در این حوزه را یادآور می‌شود.

عباسی‌اصل ادامه داد: در نشست‌های «عبور از بن‌بست» که تاکنون در تهران و مشهد برگزار شده و آخرین آن در قم برگزار شد، از اندیشمندان، صاحب‌نظران و کنشگران فرهنگی که نسبت علمی یا عملی با مسئله سبک زندگی دارند دعوت شده تا ابتدا به آسیب‌شناسی وضعیت موجود بپردازند و سپس راهکارهای پیشنهادی خود برای خروج از این بن‌بست را ارائه کنند.



وی تصریح کرد: برآیند این دیدگاه‌های میدانی و علمی، به دبیرخانه کمک می‌کند خلأهای واقعی حوزه سبک زندگی را شناسایی کرده و به یک طرح‌ریزی مطلوب و واقع‌بینانه دست یابد، مسیری که در نهایت با اتکا به این پشتوانه کارشناسی، به تدوین نامه‌ای از سوی دبیرخانه رویداد ملی سبک زندگی خطاب به رهبر معظم انقلاب منتهی خواهد شد.



دبیر رویداد ملی سبک زندگی در پایان تأکید کرد: به باور ما، عبور از بن‌بست کنونی سبک زندگی، بدون تبیین راهبردی بند هفتم بیانیه گام دوم از سوی رهبر انقلاب امکان‌پذیر نیست و این نشست‌ها تلاشی هدفمند برای فراهم‌سازی مقدمات این تبیین به‌شمار می‌رود.