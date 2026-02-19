آمریکا بار دیگر عراق را به اعمال تحریم تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، وزارت امورخارجه عراق به دخالت آشکار واشنگتن در امور داخلی بغداد اشاره و اعلام کرد که این کشور یک پیام از طرف آمریکا مبنی بر این دریافت کرده که در صورتی که بغداد بخواهد همچنان نوری المالکی را مأمور تشکیل کابینه کند، تحریم هایی را بر برخی افراد و نهادهای عراقی اعمال می کند.

در بیانیه وزارت امورخارجه عراق آمده که پیام شفاهی که بغداد از آمریکایی ها در واشنگتن در صورت پافشاری بزرگ ترین فراکسیون پارلمان بر معرفی نامزد کنونی اش [نوری المالکی] دریافت کرده، شامل دو بند اصلی بوده که بند نخست شامل اشاره ضمنی روشن و صریح آمریکا مبنی بر اعمال تحریم بر برخی افراد و نهادهای عراقی بوده است.

براساس این بیانیه، بند دوم نیز شامل مجموعه ای از معیارهای مرتبط با ماهیت همکاری و اقدامات مشترک عراق با آمریکا به ویژه در خصوص تشکیل هرگونه دولت آینده و ساوزکارهای عملکرد آن بوده است.