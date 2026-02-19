به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با محوریت مفاهیم قرآنی و فرهنگی، در آذربایجان شرقی آغاز شده است. در این مسابقه، ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنند. مهلت شرکت در هر مسابقه تا ساعت ۲۴ همان روز اعلام شده و برندگان یک روز پس از پایان مسابقه معرفی خواهند شد.

همچنین شرکت‌کنندگان با نصب اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» امکان حضور در قرعه‌کشی خودروی ۲۰۷ و هزاران جایزه ارزشمند دیگر را خواهند داشت. لینک نصب برنامه از طریق نشانی زیر در دسترس است:

https://zendegibaayeha.ir/app/

گفتنی است، برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره مسابقه و اطلاع از اسامی برندگان، علاقه‌مندان می‌توانند به «رسانستان آذربایجان شرقی» در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا، تلگرام و اینستاگرام مراجعه کنند.

این مسابقه با شعار زندگی با آیه‌ها آذربایجان‌شرقی در حال برگزاری است و با استقبال مخاطبان قرآنی و فرهنگی همراه شده است.