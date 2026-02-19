به گزارش خبرنگار مهر، نشست آزاداندیشی «عبور از بن‌بست ۳» به همت دبیرخانه رویداد ملی سبک زندگی و با مشارکت صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه شامگاه چهارشنبه در سالن جلسات حکمت دانشگاه قم برگزار شد.



این نشست با هدف آسیب‌شناسی علمی و میدانی مقوله سبک زندگی و در راستای زمینه‌سازی برای تبیین بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تشکیل شد و حاضران در آن به ارائه دیدگاه‌های تحلیلی و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.



در این برنامه، سخنرانان با اتکا به تجربیات پژوهشی و میدانی، ضمن ارائه تصویری از وضعیت موجود سبک زندگی در جامعه، چالش‌ها و الزامات اصلاح آن را مورد بررسی قرار دادند.



حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این نشست اظهار کرد: فرهنگ یک موجود زنده است و اگر در نقطه‌ای آسیب ببیند، در نقطه‌ای دیگر خود را ترمیم می‌کند و این ویژگی در وضعیت سبک زندگی ایرانیان قابل مشاهده است.



وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را طراحی کرده و برای اجرای آن نیز ساختارهایی پیش‌بینی شده است و سندنویسی شرط لازم در این مسیر است، اما به‌تنهایی کافی نیست.



حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شریفی، رئیس دانشگاه قم نیز با اشاره به دشواری‌های نهادینه‌سازی سبک زندگی بیان کرد: سبک زندگی به معنای نهادینه کردن آداب صحیح زیستن است و این امر فرآیندی پیچیده و زمان‌بر محسوب می‌شود و حاکمیت در این مسیر نقش مهمی دارد.



وی گفت: طراحی شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و تقویت نظارت و پاسخ‌گویی ضروری است و در غیر این صورت با نوعی رهاشدگی فرهنگی مواجه خواهیم شد.



سید حسین شرف‌الدین، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز با اشاره به تحولات اجتماعی و فناوری پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: تغییرات سریع اجتماعی و تکنولوژیک بر هویت ملی اثرگذار بوده است و لازم است واقعیت تکثر سبک‌های زندگی پذیرفته شود و بر اساس آن جامعه هدایت شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در ادامه این نشست تأکید کرد: سیاست‌گذاران فرهنگی باید از نهادهای علمی مطالبه تولید فکر و پشتیبانی نظری داشته باشند و بدون اتکای علمی، سیاست‌ها با آسیب‌پذیری مواجه خواهند شد.



وی افزود: نیروهای جوان و مساجد از ارکان مهم اصلاح فرهنگی، به‌ویژه در حوزه سبک زندگی، به شمار می‌روند.



مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نیز با اشاره به ضرورت کارآمدی الگوهای فرهنگی بیان کرد: سبک زندگی مطلوب آن است که توان حل مسئله داشته باشد و بتواند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد.



وی گفت: به جای تمرکز صرف بر مفهوم کلی سبک زندگی، باید مؤلفه‌های آن را احصا و بر اساس آن تقسیم کار مشخصی میان نهادها تعریف کرد و مجموعه‌های مردمی و فعالان فرهنگی نیز باید آموزش‌های کاربردی و هدفمند ببینند.



کافی همچنین بر پرهیز از سیاسی‌سازی مباحث فرهنگی تأکید کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، نیز در این نشست اظهار کرد: نبود نقشه راه منسجم فرهنگی و فقدان اقتدار لازم در این حوزه، موجب ایجاد فاصله میان سیاست‌گذاران و فعالان میدان فرهنگی شده است.



وی افزود: محاصره تبلیغاتی شامل عرصه‌های خبری، رسانه‌ای و هنری که از سوی دشمن اعمال می‌شود، در ناکامی برخی طرح‌های فرهنگی اثرگذار بوده است و برای اصلاح سبک زندگی باید نسبت میان حاکمیت، نخبگان و مردم به‌درستی تبیین شود.



محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، نیز با اشاره به حدود مداخله حاکمیت در حوزه فرهنگ بیان کرد: مداخلات باید سازنده و تسهیل‌گر باشد و ورود مستقیم و غیرهدفمند دولت می‌تواند مسائل فرهنگی را پیچیده‌تر کند.



وی تأکید کرد: فرهنگ بیش از آنکه تابع قوانین باشد، از اصول تبعیت می‌کند و در عرصه‌های علمی و فرهنگی نباید به حذف افراد پرداخت، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره گرفت.



حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اصل، دبیر علمی این نشست، در پایان اظهار کرد: سلسله نشست‌های «عبور از بن‌بست» تلاشی برای دستیابی به فهم مشترک و عملیاتی از جهاد همه‌جانبه در حوزه سبک زندگی است.



وی افزود: این سلسله نشست‌ها در سایر استان‌ها نیز ادامه خواهد یافت و از تمامی اندیشمندان و فعالان فرهنگی که در این حوزه دارای ایده‌های سازنده هستند، برای مشارکت دعوت خواهد شد.