احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ضرورت بهینهسازی فرآیندها در این سازمان، از تغییر رویکرد در تعیین تکلیف کالاها خبر داد و گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط اعم از دستگاههای کاشف، دادستانی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذیربط، به دنبال آن هستیم که از تعیین تکلیف کالاهای ریزدانه که هزینههای نگهداری و تشریفات اداری بالایی به سازمان تحمیل میکند، فاصله گرفته و تمرکز خود را بر روی تعیین تکلیف کالاهای درشت معطوف کنیم.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی میان نهادهای مسئول در زنجیره کشف تا تعیین تکلیف افزود: کالاهای ریزدانه علیرغم ارزش اندک، به دلیل تعدد و پراکندگی، هزینههای هنگفتی از نظر انبارداری، نگهداری و در نهایت فروش یا امحا به کشور تحمیل میکنند، در مقابل، کالاهای درشت با ارزش افزوده بالاتر، توجیه اقتصادی بیشتری برای فرآیند تعیین تکلیف دارند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: این تغییر رویکرد نیازمند همراهی همه جانبه دستگاههای کاشف، دستگاه قضایی، شعب تعزیرات حکومتی است تا با تسریع در فرآیندهای قضایی و اجرایی، امکان تسریع تعیین تکلیف اموال درشت به نفع چرخه اقتصاد و مردم فراهم شود.
نظر شما