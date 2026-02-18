ولایتی: «شاهرود» پیوند دهنده علم، دین و فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی صبح چهارشنبه با ارسال نامهای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، که یک نسخه آن به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر استان سمنان قرار گرفته ضمن تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی در کشور، بر نقش اثرگذار دانشگاهها در ترویج ارزشهای اخلاقی و هویت اسلامی–ایرانی تأکید کرد.
وی در این نامه با اشاره به جایگاه دانشگاهها بهعنوان کانونهای اندیشهورزی، فرهنگسازی و تربیت نسل جوان، بر حمایت از برنامهها و رویدادهایی که در مسیر تقویت فرهنگ عمومی، اخلاق اجتماعی و آموزههای دینی برگزار میشود، تصریح کرده است.
رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برگزاری همایش «شاهرود؛ شهر معلمان دین و اخلاق» که چندی پیش در دانشگاه آزاداسلامی واحدشاهرود برگزار شد، این رویداد علمی–فرهنگی را اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت مقام معلمان دین و اخلاق و معرفی ظرفیتهای علمی و معنوی شهر شاهرود دانست و بر اهمیت استمرار چنین برنامههایی در فضای دانشگاهی کشور تأکید کرد.
ولایتی در این نامه همچنین به نقش مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی، برگزاری همایشهای ملی و ایجاد پیوند میان علم، دین و جامعه اشاره کرد و این دانشگاه بهعنوان یکی از واحدهای فعال و پیشرو در تحقق اهداف فرهنگی نظام آموزش عالی معرفی شده است.
وی در پایان با قدردانی از دستاندرکاران این همایش و مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ابراز امیدواری کرد که اینگونه رویدادها زمینهساز تعمیق گفتمان دینی و اخلاقی، تقویت هویت فرهنگی و ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور باشد.
