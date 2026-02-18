۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

بازداشت ۳۳۲ تبعه غیرمجاز در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۳۳۲ نفر از اتباع خارجی غیر مجاز در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای استمرار طرح جمع آوری اتباع خارجی غیرمجاز، ماموران پلیس استان یزد طرح‌های خود را اجرا کردند.

وی افزود: ماموران در هفته گذشته ۳۳۲ نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز را در محورهای مواصلاتی و همچنین دیگر مکان‌ها دستگیر کرده و برای انجام مراحل قانونی به اردوگاه تحویل دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در این خصوص ۵ دستگاه خودرو سواری و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

سردار نگهبان اظهار داشت: در خصوص جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز، برابر وظایف قانونی عمل خواهیم کرد.

