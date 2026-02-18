۴۰۰۰ یزدی پای نمایش «هیولاکش» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هیولاکش» پس از حضور موفق در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، اینبار در تالار مرکزی یزد روی صحنه رفت و با استقبال چشمگیر مردم فرهنگدوست یزد، بهویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها روبهرو شد؛ استقبالی که در ۷ اجرا، حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر را رقم زد و شبیهای پرشور برای تئاتر یزد ساخت.
نمایش «هیولاکش» به کارگردانی محمد جهانپا و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی، با الهام از داستانهای حماسی شاهنامه اثر ابوالقاسم فردوسی، پیوندی هنرمندانه میان جهان اسطورهای ادبیات کهن ایران و دغدغههای انسان امروز برقرار میکند. این اثر با حضور بیش از ۳۰ بازیگر، روایتی پرتحرک و تماشایی از داستان پهلوان گشتاسپ را به تصویر میکشد و مفاهیمی چون وطندوستی، ایثار و هویت ملی را در قالب اجرایی جذاب و امروزی به مخاطبان عرضه میکند.
«هیولاکش» از تولیدات «خانه نمایش امید» با مشارکت و حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی است که پس از طی مراحل داوری، بهعنوان نماینده تئاتر مشهد در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر حضور یافت و اکنون با حمایت حوزه هنری یزد در تالار مرکزی یزد به روی صحنه رفت.
