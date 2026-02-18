۲ ورزشکار مرد و زن به خاطر دوپینگ محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش ایران نادو، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، مائده امیری از رشته کوراش و محمدعباسی ورزشکار رشته کانو را بهدلیل نقض مقررات ملی مبارزه با دوپینگ، از فعالیت در تمامی حوزههای ورزشی محروم کرد.
مائده امیری در جریان رقابتهای انتخابی تیم ملی و در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۴ توسط گروه کنترل دوپینگ ایران نادو مورد آزمایش قرار گرفت. پس از بررسی نمونه در آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تأیید وادا، وجود ماده ممنوعه «متاندینون» از گروه S۱ فهرست مواد و روشهای ممنوعه وادا در نمونه وی تأیید شد. با توجه به نوع ماده شناساییشده و عدم پذیرش اولیه تخلف از سوی ورزشکار، و به استناد ماده ۱-۱۲-۱۰ مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ ایران نادو، حکم محرومیت چهار ساله وی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ لغایت ۱۴۰۸/۰۶/۲۴ صادر شد.
در خصوص محمدعباسی ، ورزشکار رشته کانو، نمونهگیری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ و در جریان رقابتهای قهرمانی کشور توسط تیم کنترل دوپینگ ایران نادو انجام شد. نتایج بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تأیید وادا، وجود ماده ممنوعه «متاندینون» از گروهS۱ فهرست مواد و روشهای ممنوعه وادا را در نمونه وی محرز اعلام کرد. با توجه به پذیرش اولیه تخلف از سوی ورزشکار و مستند به ماده ۱-۸-۱۰ مجموعه قوانین و مقررات ایران نادو، حکم محرومیت چهار ساله وی با یک سال کاهش، به مدت سه سال از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ لغایت ۱۴۰۷/۱۰/۰۱ توسط کمیته انضباطی ایران نادو صادر گردید.
