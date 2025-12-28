رضا سعیدی قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) فهرست مواد، داروها و روش ممنوعه را برای آغاز هر سال میلادی به روز رسانی می کند، گفت: تغییرات لازم در این فهرست برای سال ۲۰۲۶ میلادی هم اعمال شده است.

وی تاکید کرد: البته تغییرات و به روزرسانی ایجاد شده در فهرست ۲۰۲۶ اصلا فاحش و گسترده نیست درحالیکه در برخی سال ها، جابه جایی های بزرگ و قابل توجهی در فهرست مواد و روش های ممنوعه ایجاد می شد که واقعا تحولی بزرگ در دنیای دوپینگ و کنترل آن به حساب می آمد. مانند سال ۲۰۲۴ که «ترامادول» به فهرست مواد مخدر و ممنوعه اضافه شد. اضافه شدن این دارو انقلابی بزرگ در فهرست مواد ممنوعه بود اما برای سال جدید میلادی، تغییرات اصلا در این حد نیست.

قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) با بیان اینکه فهرست جدید مواد، داروها و روش های ممنوعه از سوی وادا در اختیار همه کشورها قرار داده شده است، تصریح کرد: با وجود تغییرات اندک، این ستاد فهرست جدید را ترجمه کرده است. این فهرست از امروز بر روی سایت نادو بارگذاری می شود تا همه ورزشکاران و مربیان به آن دسترسی داشته باشند.

وی همچنین گفت: از ابتدای ژانویه و آغاز سال نو میلادی، فهرست جدید مواد، داروها و روش های ممنوعه ملاک کنترل دوپینگ به حساب می آید. بدین ترتیب از ۱۱ دی ملاک ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در نمونه گیری، آنالیز و مدیریت نتایج آنها فهرست جدید خواهد بود.

سعیدی با تاکید بر لزوم آگاهی ورزشکاران و مربیان شان از این فهرست گفت: همچنان توصیه ما این است که ورزشکاران و به ویژه کسانی که به صورت حرفه ای آن را دنبال می کنند پیش از استفاده از هر داور و موادی، از افراد مطلع اطلاعات لازم در مورد آن را کسب کنند یا اینکه به سایت www.globaldro.com مراجعه کنند و بر اساس داده های آن، اقدام کنند. این سایت توسط ۷ کشور راه اندازی شده و مورد تائید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ است.