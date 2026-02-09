آژانس مبارزه با دوپینگ روسیه همچنین در فهرست سیاه وادا است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایران نادو، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ با بروزرسانی لیست نهاد های غیر منطبق سال ۲۰۲۶، همچنان آژانس مبارزه با دوپینگ روسیه (RUSADA) و فدراسیون بینالمللی پرورش اندام و فیتنس (IFBB) را به دلیل عدم رعایت الزامات قانون جهانی مبارزه با دوپینگ، بهعنوان نهاد غیرمنطبق (Non-compliant) معرفی کرد.
بر اساس این اعلام و مطابق با ماده ۲۴.۱.۹ قانون جهانی مبارزه با دوپینگ، کلیه امضاکنندگان این قانون، از جمله فدراسیونهای بینالمللی، کمیتههای ملی المپیک، نادوها و سایر نهادهای ذیربط، موظف به بهرسمیت شناختن و اجرای کامل پیامدهای ناشی از این عدم انطباق هستند.
برخی پیامدهای اعمالشده علیه آژانس مبارزه با دوپینگ روسیه و فدراسیون بینالمللی پرورش اندام و فیتنس که با پیشنهاد کمیته مستقل بررسی انطباق وادا (CRC) و تصویب کمیته اجرایی وادا (ExCo) اتخاذ شدهاند، شامل موارد زیر است:
سلب کلیه امتیازات وادا از این دو نهاد تا زمان بازاعاده وضعیت انطباق
محرومیت نمایندگان دو نهاد از تصدی هرگونه سمت یا عضویت در ارکان و کمیتههای وادا
ممنوعیت مشارکت دو نهاد در برنامهها، فعالیتها و رویدادهای تحت مدیریت یا نظارت وادا
قرار گرفتن کلیه فعالیتهای نمونهگیری هردو نهاد تحت نظارت نهاد ثالث مورد تأیید وادا
محرومیت ورزشکاران مرتبط با روسیه از حضور در رویدادهای چندرشتهای منطقهای، قارهای و بینالمللی، بازیهای المپیک و پارالمپیک با پرچم روسیه تا زمان رفع عدم انطباق و اعلام رسمی توسط وادا
محرومیت نمایندگان IFBB از حضور در بازیهای المپیک و پارالمپیک و سایر رویدادهای چندرشتهای تا زمان رفع عدم انطباق
وادا تأکید کرده است که این پیامدها با برخی موارد پیشین عدم انطباق تفاوت داشته و تمامی ذینفعان موظفاند آنها را بهصورت کامل اجرا نمایند.
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