به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری روز چهارشنبه در آیین راه‌اندازی خط جدید تولید داروهای تزریقی شرکت داروسازی بروجرد اظهار داشت: در این مجموعه صنعتی حدود هزار نفر مشغول به فعالیت هستند و این کارخانه در تولید انواع داروها خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه می‌کند.

سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیون یورویی و تولید ۱۵ محصول جدید

وی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در فاز جدید این کارخانه را ۲.۵ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: در این مرحله، ۱۵ محصول جدید دارویی وارد چرخه تولید می‌شود که گامی مهم در توسعه سبد دارویی کشور به شمار می‌آید.

افزایش تولید داروهای تزریقی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت تولید این خط جدید تصریح کرد: با بهره‌برداری از این فاز، ماهانه حدود سه میلیون داروی تزریقی به تولیدات داخلی کشور افزوده می‌شود که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تأمین کند.

کاهش چشمگیر واردات دارو

میدری با بیان اینکه پیش از راه‌اندازی این خط تولید، سالانه حدود سه میلیون دلار واردات دارو انجام می‌شد، گفت: با آغاز به کار این فاز در کارخانه داروسازی بروجرد، میزان واردات به کمتر از ۱.۵ میلیون دلار در سال کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: بر این اساس، صرفه‌جویی ارزی حاصل از این اقدام، سالانه حدود ۱.۵ میلیون دلار خواهد بود که تأثیر قابل توجهی در اقتصاد دارویی کشور دارد.

خودکفایی در تولید انسولین

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید انسولین در این واحد صنعتی خاطرنشان کرد: پیش از راه‌اندازی بخش تولید انسولین گلارژین در کارخانه داروسازی بروجرد، حدود ۵۰ درصد انسولین مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، اما اکنون میزان واردات در این حوزه به نزدیک صفر رسیده است.

وی در پایان، توسعه چنین واحدهایی را گامی مؤثر در تحقق خودکفایی دارویی، حمایت از تولید ملی و کاهش وابستگی ارزی کشور عنوان کرد.