به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در جلسه شورای معادن استان که در استانداری برگزار شد، گفت: بهره‌برداری از معادن نباید به قیمت تضییع حقوق مردم و آسیب به محیط‌ زیست باشد و ضروری است با اجرای طرح‌های رفاهی و عمرانی، کیفیت زندگی ساکنان مناطق معدن‌خیز ارتقا یابد.

وی با اشاره به اهمیت معادن برای توسعه و اشتغال استان گفت: برداشت مواد معدنی باید قانونی و مطابق ضوابط فنی انجام شود و هیچ‌گونه فعالیت خارج از چارچوب‌های مجاز پذیرفته نیست.

رحمانی همچنین بر ضرورت استعلام از دستگاه‌های متولی پیش از هرگونه برداشت تاکید کرد و گفت: اگر نظارت جدی صورت نگیرد و برداشت‌های غیرمجاز ادامه یابد، منابع طبیعی استان به‌تدریج از بین خواهد رفت و جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.لذا از همان ابتدا نظارتهای جدی اعمال شود.

استاندار با ابراز تاسف از خسارت‌های وارد شده به مناطق معدن‌خیز افزود: به دلیل عدم جبران این خسارتها، مردم ساکن این مناطق دچار نارضایتی و بی‌اعتمادی شده‌اند؛ بنابراین ضروری است با اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات رفاهی، مشکلات آنان جبران شود.

وی ادامه داد: مشکلات و کمبودهای روستاهای اطراف معادن احصا شود و با استفاده از منابع معدنی، از جمله حقوق دولتی این کاستی‌ها جبران شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: پروژه‌ها باید بر اساس اولویت اجرا شوند و موضوع سلامت آب شرب و تنش آبی در تکاب جزء اولویت‌های نخست است تا مردم دچار مضیقه نشوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با تأکید بر تشدید نظارت‌ها زر برداشت مواد معدنی گفت: در صورت اضافه‌برداشت یا برداشت غیرمجاز از معادن، بدون اغماض پرونده تخلف تشکیل و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

سخاوت خیرخواه افزود: میزان برداشت هر معدن به‌صورت مشخص در پروانه بهره‌برداری درج شده و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود.