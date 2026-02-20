به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، از شب گذشته اول ماه رمضان و ۳۰ بهمن ماه، محمدرضا شهیدی فرد مجری با اجرای برنامه «پریزاد» بعد از سال‌ها روی آنتن رفت.

شهیدی‌فرد حالا پس از چند سال دوری از آنتن تلویزیون، بار دیگر با یک برنامه گفتگومحور به قاب شبکه نسیم بازگشته است.

این برنامه به تهیه کنندگی مشترک فواد صفاریان‌پور و علی زارعان هر شب از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

لوگوی برنامه را نیز محمد روح‌الامین طراحی کرده است.

شهیدی‌فرد اجرای برنامه هایی چون «پارک ملت» و «مردم ایران سلام» را بر عهده داشته و به همراه فواد صفاریان‌پور در خلق برنامه‌های «خندوانه»، «کتاب باز»، «برمودا»، «محفل»، «میدون» در نقش مشاور یا برنامه‌ساز حضور داشته است.

«پریزاد» تلاش دارد بار دیگر روایت‌های انسانی و تجربه‌های زیسته مردم ایران را به قاب تلویزیون بازگرداند. این برنامه با تمرکز بر تجربه‌های مردمی و روایت‌های اجتماعی و حوزه سلامت، رویکردی نزدیک‌تر به مسائل زیست روزمره ایرانیان اتخاذ کرده است.

لوکیشن برنامه در مکانی شبیه «زایشگاه» تعبیه شده و قرار است روایتی از تولد و امید را در برنامه زنده نگه دارد.

«پریزاد» در ماه رمضان هر شب ساعت ۲۳ در ۳۰ قسمت از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

بازپخش این برنامه روز بعد ساعت ۴ بامداد، ۱۰ صبح و ۱۷ بعدازظهر است.