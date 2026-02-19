۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

«بی‌انتها» با فصل ششم مهمان شب‌های رمضانی خانه‌ها می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین فصل برنامه تلویزیونی «بی‌انتها» امسال هم در ماه مبارک رمضان از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

این فصل با تهیه‌کنندگی بهراد رحمانی و سردبیری حامد خاکی و اجرای فاطمه افشاریان و فاطمه محمدی‌فر همراه است که هر شب ساعت ۱۸:۳۰ و ۵:۳۰ صبح روز بعد از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

گفت‌وگو با مهمانان ویژه در حوزه موفقیت و روایت قصه‌های خاص، اجراهای هنری در «سکوی اجرای برنامه» و ویدئوکست «قصه روز» از جمله بخش‌های این برنامه در ششمین فصل آن است.

همچنین آیتم‌های قرآن و دعای جوشن با صدای حسین اصفهانیان و مناجات‌خوانی شاعرانه از صحیفه سجادیه با صدای امین قدیم، از بخش‌های جدید این فصل است.

سی شب در «بی‌انتها» همه افراد گرد هم می‌آیند تا بگویند: خداجون، بی‌انتها دوستت داریم ... .

«بی انتها» محصول شبکه نسیم با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

علیرضا سعیدی

