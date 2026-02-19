به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین فصل برنامه تلویزیونی «بی‌انتها» امسال هم در ماه مبارک رمضان از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

این فصل با تهیه‌کنندگی بهراد رحمانی و سردبیری حامد خاکی و اجرای فاطمه افشاریان و فاطمه محمدی‌فر همراه است که هر شب ساعت ۱۸:۳۰ و ۵:۳۰ صبح روز بعد از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

گفت‌وگو با مهمانان ویژه در حوزه موفقیت و روایت قصه‌های خاص، اجراهای هنری در «سکوی اجرای برنامه» و ویدئوکست «قصه روز» از جمله بخش‌های این برنامه در ششمین فصل آن است.

همچنین آیتم‌های قرآن و دعای جوشن با صدای حسین اصفهانیان و مناجات‌خوانی شاعرانه از صحیفه سجادیه با صدای امین قدیم، از بخش‌های جدید این فصل است.

سی شب در «بی‌انتها» همه افراد گرد هم می‌آیند تا بگویند: خداجون، بی‌انتها دوستت داریم ... .

«بی انتها» محصول شبکه نسیم با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.