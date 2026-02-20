به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی قرآن و عترت استان استان لرستان با شعار «ایران در پناه قرآن» همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از دوشنبه هفته آتی فعالیت خود را آغاز میکند و تا دهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.
برگزاری مراسم افتتاحیه در خرمآباد
مراسم افتتاحیه این رویداد قرآنی با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه قرآن و عترت و علاقهمندان در محل مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی واقع در میدان ۲۲ بهمن خرمآباد برگزار میشود.
فرصتی برای معرفی دستاوردهای قرآنی
این نمایشگاه که در تقویم قمری مصادف با پنجم تا یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷ است، فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای قرآنی و فرهنگی استان و تعامل فعالان این حوزه با عموم مردم فراهم میکند.
زمان بازدید از نمایشگاه
علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۵ تا ۱۹ عصر از بخشهای مختلف نمایشگاه قرآن و عترت در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی خرمآباد بازدید کنند.
نظر شما