حضور فرزانه حیدری در اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از تاریخ ۳۰ بهمنماه در کمپ تیمهای ملی تهران آغاز شده و تا ۹ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
در این مرحله از اردو، فرزانه حیدری، ملیپوش استان هرمزگان، با دعوت کادر فنی تیم ملی در جمع بازیکنان تیم والیبال نشسته بانوان حضور دارد. حیدری در این اردو تمرینات تخصصی خود را برای افزایش آمادگی فنی و جسمانی ادامه میدهد.
این اردو با هدف هماهنگی بیشتر بازیکنان و ارتقای توان تاکتیکی تیم برگزار میشود تا ملیپوشان با آمادگی کامل به رقابتهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ وارد شوند. بازیکنان تحت نظر کادر فنی تیم ملی برنامههای تمرینی فشردهای را پشت سر میگذارند تا برای حضور در این رویداد مهم آماده باشند.
