به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاهدی ملیپوش پاراکانوی هرمزگان با هدف آمادگی هرچه بهتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی اردوی برونمرزی مجارستان شد.
جاهدی که اردیبهشت ماه امسال در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی قزاقستان موفق به کسب دو مدال طلا شده بود، بر اساس برنامهریزی انجام شده ابتدا در اردوی تمرینی مجارستان حضور خواهد یافت و سپس تمرینات خود را در اتریش ادامه میدهد تا با آمادگی کامل در مسابقات پاراکانو قهرمانی جهان در شهر پوزنان لهستان شرکت کند.
رقابتهای قهرمانی جهان مهمترین رویداد فدراسیون جهانی قایقرانی محسوب میشود و امتیازات آن در مسیر کسب سهمیه بازیهای پارالمپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ تأثیرگذار است.
جاهدی درباره این اعزام، گفت: با وجود مشکلات متعدد تصمیم گرفتم با تمام توان در این مسیر حضور داشته باشم و تمرکز خود را به طور کامل بر روی تمرینات و مسابقات قرار دهم.
معتقدم در شرایط فعلی مهمترین وظیفه من سرافرازی نام ایران است تا در میادین بینالمللی بتوانم پرچم مقدس کشورم را به اهتزاز درآورم.
وی همچنین درباره حمایتهای مالی، اظهار کرد: فدراسیون مانند همیشه حامی ورزشکاران در رویدادهای برونمرزی و مسابقات آسیایی و جهانی بوده است، اما انتظار از برخی صنایع هرمزگان بیشتر است تا در کنار قهرمان این استان باشند و زمینه کسب مدالهای ارزشمند را بدون دغدغه فراهم کنند.
ملیپوش پاراکانوی ایران، افزود: ترجیح میدهم در مقطع فعلی تمام تمرکزم روی مسابقات باشد و درباره جزئیات هزینههای اعزام و برخی مسائل مرتبط پس از پایان مسابقات قهرمانی جهان به طور کامل مصاحبهای انجام خواهم داد.
جاهدی در پایان از حمایت معنوی همه همراهان خود قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با کسب نتیجهای شایسته دل مردم هرمزگان به ویژه خانواده شهدای دانشآموز میناب را شاد کند.
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