محمدرضا موالی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان اظهار کرد: این طرح یکی از جریان‌های اثرگذار قرآنی کشور است که توانسته مفاهیم عمیق قرآن کریم را به زبان قابل فهم و کاربردی در اختیار عموم مردم قرار دهد.

وی گفت: «زندگی با آیه‌ها» نباید تنها یک برنامه مناسبتی برای ماه مبارک رمضان باشد بلکه حرکتی فرهنگی و ماندگار است که می‌تواند مبانی اعتقادی جامعه را تقویت کرده و سبک زندگی قرآنی را در لایه‌های مختلف اجتماعی نهادینه کند.

استاندار خوزستان افزود: انتخاب آیات قرآن کریم توسط جمعی از اندیشمندان قرآنی کشور، نشان‌دهنده دقت علمی و نگاه راهبردی این طرح است و همین موضوع موجب شده مخاطبان با مفاهیمی مواجه شوند که مستقیماً با مسائل روز زندگی فردی و اجتماعی آنها ارتباط دارد.

موالی‌زاده توضیح داد: برگزاری مسابقه «زندگی با آیه‌ها» به صورت استانی، مشارکت مردمی را افزایش داده و انگیزه اقشار مختلف را برای انس بیشتر با قرآن کریم فراهم کرده است.

وی افزود: جوایز متنوع این پویش، از سفرهای زیارتی تا جوایز ارزشمند اگرچه مشوق هستند اما دستاورد اصلی این طرح، ایجاد پیوند عمیق‌تر مردم با کلام وحی است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: حمایت از چنین طرح‌هایی، سرمایه‌گذاری فرهنگی بلندمدت است و خوزستان آمادگی دارد در مسیر گسترش نهضت زندگی با آیه‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند.