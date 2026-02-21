۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

براتی: «زندگی با آیه‌ها» پیوند دین و زندگی را تقویت می‌کند

اهواز - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» یک حرکت فرهنگی اثرگذار برای تجلی قرآن به زیست روزمره جامعه است.

حسین براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این طرح فراتر از یک برنامه مناسبتی، تلاشی هدفمند برای پیوند دوباره دین و زندگی مردم است.

وی گفت: یکی از آسیب‌های فرهنگی سال‌های اخیر، فاصله گرفتن مفاهیم قرآنی از زندگی واقعی افراد بوده و زندگی با آیه‌ها دقیقاً در همین نقطه وارد میدان شده است تا قرآن کریم را از قالب‌های صرفاً آیینی خارج کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان افزود: انتخاب آیات کاربردی و مرتبط با مسائل روز جامعه، موجب شده مخاطب احساس کند قرآن پاسخ‌گوی نیازهای فکری، اخلاقی و اجتماعی اوست.

براتی توضیح داد: نگاه این طرح، نگاه تبیینی و فرهنگی است و با زبان قابل فهم و رسانه‌پسند، مفاهیم عمیق قرآن کریم را به افکار عمومی منتقل می‌کند.

وی افزود: استقبال مردم از پویش زندگی با آیه‌ها نشان می‌دهد جامعه تشنه کار قرآنی خلاقانه و هنرمندانه است و اگر پیام الهی درست ارائه شود، مخاطب حتماً همراهی می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تأکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و فعالان هنری باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا طرح «زندگی با آیه‌ها» به یک جریان ماندگار فرهنگی در طول سال تبدیل شود.

براتی گفت: استمرار این طرح می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه باشد و خوزستان آمادگی دارد سهم مؤثری در تحقق این هدف ملی ایفا کند.

کد خبر 6755277

