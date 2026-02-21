حسین براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این طرح فراتر از یک برنامه مناسبتی، تلاشی هدفمند برای پیوند دوباره دین و زندگی مردم است.
وی گفت: یکی از آسیبهای فرهنگی سالهای اخیر، فاصله گرفتن مفاهیم قرآنی از زندگی واقعی افراد بوده و زندگی با آیهها دقیقاً در همین نقطه وارد میدان شده است تا قرآن کریم را از قالبهای صرفاً آیینی خارج کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان افزود: انتخاب آیات کاربردی و مرتبط با مسائل روز جامعه، موجب شده مخاطب احساس کند قرآن پاسخگوی نیازهای فکری، اخلاقی و اجتماعی اوست.
براتی توضیح داد: نگاه این طرح، نگاه تبیینی و فرهنگی است و با زبان قابل فهم و رسانهپسند، مفاهیم عمیق قرآن کریم را به افکار عمومی منتقل میکند.
وی افزود: استقبال مردم از پویش زندگی با آیهها نشان میدهد جامعه تشنه کار قرآنی خلاقانه و هنرمندانه است و اگر پیام الهی درست ارائه شود، مخاطب حتماً همراهی میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تأکید کرد: دستگاههای فرهنگی، رسانهها و فعالان هنری باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا طرح «زندگی با آیهها» به یک جریان ماندگار فرهنگی در طول سال تبدیل شود.
براتی گفت: استمرار این طرح میتواند زمینهساز تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه باشد و خوزستان آمادگی دارد سهم مؤثری در تحقق این هدف ملی ایفا کند.
نظر شما