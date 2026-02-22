به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی دستگاههای فرهنگی شهرستان دالاهو عصر یکشنبه با حضور مدیر سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو و جمعی از مدیران دستگاههای فرهنگی و حمایتی از جمله بهزیستی، جمعیت هلال احمر و حوزه علمیه خواهران، با هدف همافزایی و برنامهریزی مشترک برای ایام ماه مبارک رمضان تشکیل شد.
در این جلسه، شرکتکنندگان بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای اجرای هرچه مؤثرتر برنامههای دینی، فرهنگی و حمایتی در ماه رمضان تأکید کردند و پویش «زندگی با آیهها» به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتها مورد توجه قرار گرفت.
مدیر سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو با اشاره به اهمیت این پویش، اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای «زندگی با آیهها» این است که مفاهیم قرآن کریم از سطح تلاوت فراتر رفته و در متن زندگی روزمره خانوادهها جاری شود تا هر خانواده با یک پیام کاربردی از آیات الهی همراه باشد.
وی افزود: برنامهریزی برای انتقال مفاهیم قرآنی به زبان ساده و قابل اجرا در زندگی، میتواند زمینهساز تأثیرگذاری عمیقتر فعالیتهای فرهنگی و تقویت پیوند مردم با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان شود.
در ادامه این نشست، حاضران بر استفاده از ظرفیتهای دستگاههای مختلف، بهویژه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حمایتی تأکید کردند و مقرر شد برنامههای مشترک با رویکرد مردمی و متناسب با شرایط محلی شهرستان دالاهو طراحی و اجرا شود.
در پایان، بر پیگیری مصوبات، هماهنگی مستمر میان دستگاهها و اجرای منسجم برنامههای ماه مبارک رمضان با محوریت پویش «زندگی با آیهها» تأکید شد تا زمینه مشارکت گستردهتر اقشار مختلف مردم فراهم شود.
نظر شما