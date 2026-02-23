حجتالاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسویفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: الحمدلله یکی از رویشها و دستاوردهای نظام اسلامی، توجه جدی و روزافزون به قرآن کریم است. در استان خوزستان نیز قاریان برجستهای حضور دارند و علاقه به آیات الهی مشهود است اما لازم است قرآن کریم از حوزه صرفاً آموزشی و آیینی خارج و به متن زندگی مردم وارد شود.
وی افزود: طرح ملی «زندگی با آیهها» نباید به یک برنامه مقطعی و اداری محدود باشد بلکه باید با توصیهها، آموزشها و پیگیری مستمر به گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود تا قرآن در سبک زندگی، گفتار و رفتار روزمره مردم نقش محوری پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان گفت: وقتی بر سر سفره مینشینیم، در بازار، دانشگاه یا کلاس درس هستیم، صحبت از آیات قرآن باید در جریان زندگی جاری باشد؛ معلم و شاگرد، کارگر و کاسب، هرکدام باید سهمی در ترویج و زیست قرآنی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی طرح ملی «زندگی با آیهها»، نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فردی است تا جامعه اسلامی بتواند بر پایه معارف قرآن کریم تربیتیافته و هدایت شود.
