حجتالاسلام والمسلمین علی حسینپور در گفتوگو با خبرنگار مهر در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با اشاره به جایگاه قرآن کریم در این ماه الهی، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان در نگاه قرآن کریم معرفی شده و خداوند متعال این ماه را با نزول قرآن شناسانده است؛ «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن». اگرچه عموم مردم این ماه را به روزهداری میشناسند، اما حقیقت آن با قرآن کریم گره خورده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، جهاد تبیین را ذیل مفهوم «جهاد کبیر» تفسیر کردهاند، افزود: جهاد تبیین یک وظیفه اساسی بر عهده مبلغین، مبلغات و طلایهداران عرصه تبلیغ و روشنگری است و بهترین و عمیقترین شیوه تبیین، تبیین قرآنی است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ماهدشت در ادامه به معرفی کتاب «زندگی با آیهها» پرداخت و گفت: در این اثر، ۳۰ آیه منتخب از ۳۰ جزء قرآن کریم گردآوری شده است تا مبلغین و مبلغات بتوانند در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان، محورهای تبلیغی خود را بر اساس این آیات تنظیم کنند. این آیات ظرفیت تبیین موضوعاتی همچون اتحاد، مقاومت، همبستگی اجتماعی و سایر مفاهیم بنیادین قرآنی را دارد.
حسینپور خاطرنشان کرد: طرح «زندگی با آیهها» درصدد آن است که قرآن کریم را از سطح قرائت صرف، به متن زندگی مردم وارد کند. تلاوت قرآن یک مرحله است، اما فهم معانی و مفاهیم و جاریسازی آن در زندگی فردی و اجتماعی، مرحلهای عمیقتر و اثرگذارتر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که با طهارت باطنی وارد ماه مبارک رمضان شویم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن زنده باشیم و سبک زندگی خود را بر مبنای آموزههای الهی تنظیم کنیم.
