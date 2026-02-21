ارائه مقالاتی از ۱۵ کشور در کنگره بین المللی فقه مدیریت و سیاستگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین‌المللی فقه مدیریت و سیاست‌گذاری در چارچوب آموزه‌های قرآنی، با حضور اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه شهر مقدس قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمداسماعیل عبداللهی، دبیر کنگره گفت: این کنگره، اولین کنگره تخصصی در حوزه فقه مدیریت است که پس از پنج سال فعالیت تخصصی مجتمع عالی محمدیه در این حوزه برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد علمی افزود: در این کنگره، یکصد و نه مقاله از پانزده کشور جهان دریافت کردیم که از این تعداد، سی و هفت مقاله پذیرش شده است. امروز نیز تعدادی از این مقالات در کمیسیون‌های تخصصی ارائه شد و گزارش کمیسیون‌ها ان‌شاءالله در صحن عمومی مطرح خواهد شد.

دبیر کنگره بین‌المللی فقه مدیریت و سیاست‌گذاری در چارچوب آموزه‌های قرآن از انتشار دو جلد کتاب در حوزه فقه مدیریت خبر داد و گفت: دو جلد کتاب در حوزه فقه مدیریت آماده شده که ان‌شاءالله به زودی رونمایی و خبر آن منتشر خواهد شد. همچنین مجموعه مقالات کنگره به صورت انتشار یافته در دو جلد، در پایگاه کنگره بارگذاری و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.