۱۰ تُن خرما در شیراز با قیمت مصوب توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر،احد بهجت حقیقی با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای خرما، اظهار کرد: توزیع این محموله از دو روز قبل از آغاز ماه مبارک رمضان شروع شده و این روند تا پایان این ماه پربرکت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی و مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان، خرمای مورد نیاز استان توسط سازمان تعاون روستایی فارس ذخیره‌سازی و تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: خرماهای توزیعی از رقم باکیفیت کبکاب است و این محصول در بسته‌های یک کیلوگرمی عرضه می‌شود.

بهجت حقیقی گفت:قیمت این خرماها از درب سردخانه، هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار تومان تعیین شده و قیمت مصرف‌کننده نهایی نیز ۱۸۰ هزار تومان است که با نظارت کامل بر زنجیره توزیع اجرا می‌شود.

وی در خصوص نحوه توزیع این محصول ادامه داد: عمده این خرماها در تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر شیراز توزیع می‌شود تا دسترسی شهروندان به این محصول با قیمت مصوب به راحتی امکان‌پذیر باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تاکید بر ذخایر کافی استان، تصریح کرد: خوشبختانه ذخایر راهبردی خرما در استان فارس در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در صورت نیاز بازار و استقبال شهروندان، ظرفیت تامین و توزیع تا ۵۰ تن نیز وجود دارد و مردم اطمینان داشته باشند که در ایام ماه مبارک رمضان با کمبودی مواجه نخواهیم شد.