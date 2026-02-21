محمدحسین امیری، مسئول غرفه زندگی با آیه ها در سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در گفتگو با مهر از برپایی این غرفه با محوریت کودکان و خانواده ها خبر داد و در خصوص برنامه ها گفت: امسال در این غرفه مسابقات متنوع قرآنی، کرسی های تلاوت قرآن کریم و استیج را داریم. غرفه ویژه کودکان برپا هست و مهمانان ویژه از جمله قاریان بین المللی حضور خواهند یافت.

وی به برگزاری مسابقه زندگی با آیه ها ویژه کودکان زیر ۷ سال اشاره کرد و افزود: با توجه به محوریت کودکان در نمایشگاه امسال مسابقه زندگی با آیه ها ویژه کودکان به شکل سوال و جواب کودکانه انجام می شود. این مسابقات به صورت حضوری در نمایشگاه و به صورت اینترنتی برگزار می شود. براین اساس هر روز از میان برندگان قرعه کشی به صورت دستی از بین کاغذهای پر شده، یا چرخ گردون و به صورت الکترونیکی برای پاسخ های الکترونیکی انجام می شود.

امیری همچنین تصریح کرد: به صورت روزنامه مهمانان ویژه ای در غرفه حاضر می شوند و نشست هایی با موضوعاتی چون انتخاب همسر صالح از نگاه قرآن یا موضوع نوجوانان و قرآن برگزار خواهد شد و مهمانان در این خصوص صحبت می کنند.

وی یادآور شد. از قاریان بین المللی ایرانی هر روزه به منظور تلاوت قرآن کریم دعوت شده است. روزانه یک قاری نوجوان در مدت زمان یک ربع و یک قاری بین المللی تا نیم ساعت تلاوت قرآن خواهد شد.

امیری از دیگر برنامه های غرفه تبیان را برگزاری سرود و تواشیح توسط گروه های بزرگسالان و نوجوانان دانست و گفت: برنامه های ویژه مداحی در سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) و نیز وفات حضرت خدیجه داریم.

مسئول غرفه تبیان در نمایشگاه بین المللی قرآن درباره برگزاری مسابقات قرآنی ویژه بزرگسالان نیز گفت: مسابقات بزرگسالان در ۲ بخش عمومی که سوالات راحت تر است و بخش نخبگانی از ۳۰ آیه زندگی با آیه ها برگزار شده.

گفتنی است غرفه زندگی با آیه ها در سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از یکم تا نیمه اسفندماه از ساعت ۱۶ الی ۲۳ در مصلی امام خمینی (ره) میزبان بازدیدکنندگان است.