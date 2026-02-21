به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقیزاده، مسئول بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین، در آیین آغاز طرح بهینهسازی و تعویض موتور کولرهای آبی در ردههای مختلف سپاه با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیش از ۸۲ هزار دستگاه کولر آبی در مجموعههای سپاه در سراسر کشور به موتورهای کممصرف BLDC مجهز خواهند شد که از این تعداد، بیش از ۲۴ هزار دستگاه مربوط به شهر تهران است و مابقی در سایر استانها تعویض و بهینهسازی میشود.
وی با بیان اینکه مراحل اجرایی این طرح از چند ماه گذشته آغاز شده است، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، طرح به تصویب رسید و اکنون وارد فاز اجرایی شده است. پیشبینی میشود اجرای این پروژه نقش مؤثری در صرفهجویی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف در ردههای سپاه داشته باشد.
مسئول بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین با قدردانی از همکاری سازمانهای مرتبط در تصویب و آغاز اجرای طرح، تصریح کرد: حمایتهای صورتگرفته در حوزه پشتیبانی و اجرایی، زمینه عملیاتی شدن این پروژه بزرگ را فراهم کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای اجرای طرحهای تکمیلی در حوزه بهینهسازی خبر داد و گفت: تعویض و ارتقای سیستمهای روشنایی و همچنین بهینهسازی کولرهای گازی از دیگر پروژههایی است که در دستور کار قرار دارد و در اجرای آنها از ظرفیت گروههای جهادی نیز استفاده خواهد شد.
در حاشیه این مراسم، بازدیدی از یکی از بلوکهای ساختمانی در شهرک فجر به عنوان نخستین شهرک مسکونی محل اجرای پروژه انجام شد. به گفته مسئولان، عملیات تعویض موتور کولرها در این شهرک به پایان رسیده و موتورهای کممصرف جایگزین موتورهای متداول شدهاند.
سردار تقیزاده با اشاره به آثار اقتصادی این طرح خاطرنشان کرد: با تعویض موتورهای کولرهای آبی، بیش از ۵۰ درصد کاهش مصرف برق در سیستمهای سرمایشی محقق خواهد شد که گام مهمی در راستای کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری انرژی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: تهران به عنوان فاز نخست اجرای این پروژه انتخاب شده و پس از تکمیل این مرحله، طرح در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
