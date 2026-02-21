به گزارش خبرنگار مهر رضا یزدانی استاد گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه یکی از شایع‌ترین گلایه‌های روزه‌داران بوی بد دهان است، گفت: بوی بد دهان علل مختلفی دارد. بخشی از آن به عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و مشکلات دندانی مربوط می‌شود و بخشی دیگر به نوع تغذیه، مصرف موادی مانند پیاز و سیر خام و همچنین برخی بیماری‌ها مانند عفونت‌های ریوی و گوارشی بازمی‌گردد. بنابراین ابتدا باید علت اصلی مشخص شود.

یزدانی با تأکید بر اهمیت رعایت بهداشت دهان و دندان به‌ویژه در فاصله افطار تا سحر افزود: لازم است دندان‌ها با دقت مسواک زده شوند؛ به‌گونه‌ای که تمام سطوح دندانی شامل سطوح داخلی، خارجی و جونده به‌طور کامل تمیز شوند و از آنجا که مسواک به‌تنهایی قادر به پاکسازی سطوح بین‌دندانی نیست، استفاده از نخ دندان ضروری است.

وی همچنین به نقش زبان در ایجاد بوی بد دهان اشاره کرد و گفت: شیارهای موجود روی سطح زبان می‌توانند محل تجمع مواد غذایی و میکروب‌ها باشند، بنابراین توصیه می‌شود سطح زبان نیز با چند حرکت ملایم مسواک تمیز شود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: پس از صرف سحری نیز باید حتماً مسواک و نخ دندان استفاده شود. افرادی که در زمان سحر با استفاده از خمیردندان احساس خشکی دهان می‌کنند، می‌توانند بدون خمیردندان و تنها با مسواک، تمام سطوح دندان‌ها را تمیز کرده و از نخ دندان برای حذف لایه میکروبی و باقی‌مانده مواد غذایی استفاده کنند.

یزدانی خشکی دهان را یکی دیگر از علل بوی بد دهان در ماه رمضان دانست و خاطرنشان کرد: نوشیدن آب کافی در فاصله افطار تا سحر بسیار مهم است.

وی یکی از عادات نادرست را مصرف زیاد چای پررنگ و قهوه در وعده سحر عنوان کرد و گفت: چای پررنگ نه‌تنها کمکی به تأمین آب بدن نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب دفع بیشتر آب شود. بنابراین توصیه می‌شود چای کم‌رنگ مصرف شود و روزه‌داران حتماً به میزان کافی آب در فاصله افطار تا سحر بنوشند.