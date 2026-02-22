نقش گوجه فرنگی در سلامت لثه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، مصرف ناکافی لیکوپن- ماده مغذی موجود در گوجه فرنگی و سایر میوههای قرمز- با خطر قابل توجه بالاتر ابتلا به بیماری لثه در بزرگسالان مسن مرتبط است.
محققان گزارش میدهند سالمندانی که لیکوپن کافی دریافت میکنند، ۶۷ درصد کمتر احتمال دارد به بیماری شدید لثه مبتلا شوند.
«کاترین کوانگ»، استادیار توسعه انسانی در کالج کنتیکت در ایالت کنتیکت، می گوید: «به طور کلی، مصرف ناکافی لیکوپن یک عامل خطر برای ابتلا به بیماری پریودنتال است.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۱۲۰۰ سالمند را که بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. پاسخدهندگان بین ۶۵ تا ۷۹ سال سن داشتند.
آنها تحت معاینه دندانپزشکی قرار گرفتند و پرسشنامه رژیم غذایی را پر کردند.
محققان مصرف کافی لیکوپن را بیش از ۸۰۰۰ میکروگرم یا بیشتر در روز تعریف کردند. یک فنجان گوجه فرنگی پخته حاوی حدود ۷۳۰۰ میکروگرم لیکوپن است.
سایر غذاهای غنی از لیکوپن شامل فلفل قرمز، هندوانه، خرمالو و گریپ فروت هستند.
تقریباً نیمی از شرکتکنندگان (۴۹٪) به نوعی بیماری لثه مبتلا بودند و حدود ۷۸٪ از آنها به اندازه کافی لیکوپن در رژیم غذایی خود دریافت نمیکردند.
محققان دریافتند که مردان ۷۳٪ بیشتر از زنان در معرض ابتلا به بیماری لثه بودند و این به کمبود مصرف لیکوپن مرتبط بود.
نتایج نشان میدهد که لیکوپن میتواند عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری لثه باشد.
با این حال، محققان گفتند که این مطالعه نمیتواند بگوید که چرا لیکوپن ممکن است به سلامت دهان و دندان کمک کند، یا اینکه آیا مصرف لیکوپن به عنوان مکمل به اندازه مصرف این ماده مغذی در غذا مؤثر است یا خیر. برای تأیید اینکه لیکوپن میتواند از سلامت لثه محافظت کند، انجام آزمایشهای بالینی لازم است.
