به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، نتایج یک مطالعه از دانشگاه بورنموث در بریتانیا، ارتباط نگرانکنندهای بین نوشیدنیهای پرقند و افزایش علائم اضطراب در جوانان را نشان می دهد.
محققان مطالعات منتشر شده در طول ۲۵ سال گذشته را بررسی کردند و به دنبال الگوهایی در مورد چگونگی تأثیر رژیم غذایی نوجوانان بر ذهن آنها بودند. نوشیدنیهای مورد بررسی شامل نوشابه، نوشیدنیهای انرژیزا، آبمیوههای شیرین، شیرهای طعمدار و حتی چای و قهوه شیرین بودند.
این ۹ مطالعه، که عمدتاً از چین و کانادا بودند، شامل بیش از ۷۳۰۰۰ شرکتکننده بودند.
نتایج منتشر شده ثابت بود: هرچه یک نوجوان نوشیدنیهای شیرین بیشتری مصرف کند، احتمال گزارش علائم اضطراب در او بیشتر است.
در واقع، یک متاآنالیز از دادهها، مصرف زیاد قند را با ۳۴٪ احتمال بیشتر ابتلا به اختلال اضطراب مرتبط دانست.
اضطراب یکی از شایعترین بیماریهای روانی گزارش شده در بین کودکان و نوجوانان است.
«کلوئی کیسی»، مدرس تغذیه در دانشگاه بورنموث و یکی از نویسندگان این مطالعه، در یک نشست خبری گفت: «با افزایش نگرانی در مورد تغذیه نوجوانان، اکثر ابتکارات بهداشت عمومی بر پیامدهای جسمی عادات غذایی نامناسب، مانند چاقی و دیابت نوع ۲ تأکید کردهاند. با این حال، پیامدهای سلامت روان رژیم غذایی، به ویژه برای نوشیدنیهایی که سرشار از انرژی اما کم مغذی هستند، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.»
محققان تأکید کردند که یافتههای آنها ارتباط بین نوشیدنیهای شیرین و اضطراب را نشان میدهد، و یک رابطه علت و معلولی مستقیم نیست. این بدان معناست که اگرچه این دو با هم مرتبط هستند، اما مشخص نیست که آیا قند باعث اضطراب میشود یا اینکه نوجوانان مضطرب به عنوان راهی برای مقابله با استرس به نوشیدنیهای شیرین روی میآورند.
محققان خاطرنشان کردند که عوامل دیگری مانند خواب نامناسب یا استرس نیز میتوانند در هر دو عادت نقش داشته باشند.
صرف نظر از اینکه کدام یک در اولویت قرار دارد، این ارتباط در هفت مورد از ۹ مطالعه مورد تجزیه و تحلیل ثابت بود.
کیسی گفت: «اختلالات اضطراب در نوجوانی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است، بنابراین شناسایی عادات سبک زندگی که میتوانند تغییر کنند تا خطر ادامه این روند کاهش یابد، مهم است.»
