به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: دوربینهای هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای سال تاکنون بیش از یکمیلیون و ۳۷۵ هزار تخلف سرعت را در معابر پایتخت ثبت و اعمال قانون کردهاند؛ آماری که به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، نشاندهنده تداوم رفتارهای پرخطر برخی رانندگان و ضرورت تقویت نظارت هوشمند در سطح شهر است.
سردار موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آخرین آمار ثبت تخلفات سرعت در پایتخت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً بیش از یکمیلیون و ۳۷۵ هزار تخلف سرعت توسط دوربینهای ثابت و سیار پلیس در سطح شهر تهران ثبت و اعمال قانون شده است. این حجم از تخلفات نشان میدهد که سرعت غیرمجاز همچنان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده ایمنی ترافیک در معابر شهری است.
وی با تشریح جزئیات عملکرد سامانههای هوشمند افزود: در حال حاضر ۱۰ دوربین ثبت تخلف سرعت سیار (رادارگان) در نقاط مختلف شهر فعال هستند که طی این مدت بیش از ۳۸۷ هزار تخلف سرعت را ثبت کردهاند. این دوربینها به دلیل قابلیت جابهجایی و استقرار در نقاط حادثهخیز، نقش مهمی در شناسایی رفتارهای پرخطر رانندگان دارند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: دوربینهای لیزرگان نیز که توسط مأموران پلیس در معابر اصلی و بزرگراهها مورد استفاده قرار میگیرند، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۸۵ هزار تخلف سرعت را اعمال قانون کردهاند. این تجهیزات به دلیل دقت بالا و امکان کنترل لحظهای سرعت خودروها، یکی از ابزارهای مؤثر در برخورد با تخلفات سرعت محسوب میشوند.
سردار موسویپور همچنین به عملکرد دوربینهای ثابت اشاره کرد و گفت: دوربینهای ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها نیز طی این مدت بیش از ۴۰۲ هزار تخلف را ثبت کردهاند. این دوربینها بهصورت ۲۴ ساعته فعال هستند و نقش مهمی در کاهش سرعتهای غیرمجاز در مسیرهای پرتردد دارند.
وی با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات شدید و خسارتبار در تهران است، افزود: پلیس راهور تهران بزرگ با توسعه شبکه دوربینهای هوشمند، افزایش گشتهای کنترلی و استفاده از تجهیزات نوین، نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان را با جدیت ادامه میدهد. هدف اصلی پلیس، کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان است.
پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان میخواهد با رعایت سرعت مجاز و توجه به تابلوهای محدودیت سرعت، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند. سرعت مطمئنه، بهویژه در ساعات پرتردد، شرایط بارانی، مهآلود یا تاریکی هوا، نقش تعیینکنندهای در حفظ جان رانندگان و سرنشینان دارد. رعایت قوانین، علاوه بر جلوگیری از اعمال قانون، به روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی عمومی کمک میکند.
