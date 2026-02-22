میزان ذخایر سدهای کشور افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی سومین روز از آخرین ماه زمستان را پشت سر می‌گذاریم که همچنان وضعیت منابع آبی کشور نگران‌کننده است و شماری از استان‌ها با تنش آبی مواجه‌اند.

بر اساس تازه‌ترین آمارها، از ابتدای سال آبی جاری تا دوم اسفندماه، حجم ورودی آب به مخازن سدهای کشور به ۱۰ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان ورودی سدها در بازه مشابه سال گذشته ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب بوده که بیانگر تفاوت معنادار وضعیت بارندگی در سطح کشور است.

در مقابل، میزان خروجی آب از سدهای کشور در همین بازه زمانی به ۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است. سال گذشته خروجی سدها در این مدت ۱۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود؛ کاهشی که نشان‌دهنده مدیریت مصرف و کنترل برداشت از منابع آبی در سال جاری است.

همچنین حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۲۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده است. در حال حاضر، میزان پرشدگی سدهای کشور ۴۱ درصد است و ۵۹ درصد ظرفیت مخازن همچنان خالی است.

از سوی دیگر، میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۳۰.۴ میلی‌متر رسیده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش‌ها ۱۳۷.۶ میلی‌متر بوده و در دوره مشابه سال گذشته تنها ۷۷.۱ میلی‌متر بارندگی در کشور ثبت شده بود.