۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۹

مدیریت علمی مصرف آب در فارسان شرط پایداری کشاورزی است

فارسان- مدیر اداره مدیریت منابع آب فارسان و کوهرنگ گفت: رویکرد ما تعامل، آموزش و همراهی با کشاورزان است تا بتوانیم، امنیت آبی و پایداری کشاورزی در فارسان را تضمین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله بلالی صبح دوشنبه در نشستی با جمعی از کشاورزان شهرستان فارسان، بر ضرورت مدیریت علمی مصرف آب، صیانت از سفره‌های زیرزمینی و اجرای دقیق برنامه‌های کنترلی تأکید کرد.

بلالی در این جلسه با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی منطقه اظهار داشت: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی‌ها و افزایش برداشت از چاه‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی با افت محسوسی مواجه شده است. اگر این روند مدیریت نشود، با چالش‌های جدی از جمله کاهش کیفیت آب و حتی بروز پدیده فرونشست زمین روبه‌رو خواهیم شد.

وی افزود: حفظ تعادل منابع آب زیرزمینی تنها از طریق نظارت و همکاری بهره‌برداران امکان‌پذیر است نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت برداشت است که امکان پایش دقیق مصرف و جلوگیری از اضافه‌برداشت را فراهم می‌کند.

مدیر اداره مدیریت منابع آب شهرستان‌های فارسان و کوهرنگ با تأکید بر نقش کلیدی کشاورزان در این مسیر گفت: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در منطقه است و هرگونه اصلاح در شیوه‌های آبیاری، حرکت به سمت سیستم‌های نوین و رعایت سهمیه‌های تعیین‌شده، تأثیر مستقیم بر پایداری منابع آبی خواهد داشت.

بلالی همچنین بر لزوم رعایت قوانین و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد و خاطرنشان کرد: صیانت از منابع آبی یک مسئولیت مشترک است این منابع متعلق به نسل حاضر و آینده است و همه ما وظیفه داریم با مصرف بهینه و قانون‌مدار، از آن حفاظت کنیم.

وی در پایان با اشاره به تداوم برنامه‌های آموزشی و نشست‌های میدانی با بهره‌برداران تصریح کرد: رویکرد ما تعامل، آموزش و همراهی با کشاورزان است تا بتوانیم با همدلی و مدیریت صحیح، امنیت آبی و پایداری کشاورزی در شهرستان فارسان را تضمین کنیم.

