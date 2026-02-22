درگیری شدید عناصر داعش با نیروهای جولانی در ورودی شهر الرقه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از حمله داعش به نیروهای امنیتی سوریه خبر دادند.

یک منبع امیتی به تلویزیون سوریه اعلام کرد: بر اثر حمله عناصر داعشی به ایست بازرسی السباهیه در ورودی غربی شهر الرقه در شمال سوریه یک نیروی امنیتی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

این منبع همچنین به کشته شدن داعشی که کمربند انتحاری و نارنجک داشت، خبر داد.

تلویزیون سوریه جزئیات بیشتری مخابره نکرده است.

این در حالی است که گروه تروریستی داعش پیش از این با انتشار بیانیه ای شدید اللحن، حکومت جدید سوریه را حکومتی «سکولار و مرتد» توصیف کرد و جنگ با آن را برای پاکسازی سرزمین شام واجب دانست.

این تهدید داعش در یک فایل صوتی منتسب به «ابوحذیفه الانصاری»، سخنگوی این گروه تروریستی، منتشر شد که وی طی آن اعلام کرد: سرنوشت «احمد الشرع» تفاوتی با سرنوشت «بشار اسد» نخواهد داشت و به دامان ائتلاف ترکیه و آمریکا افتاده است. نظام جولانی تحت نفوذ کامل آمریکاست و او تسلیم خواسته‌های شیاطین ترک و غرب شده است. تحرکات نظامی اخیر در سوریه یک نمایش ترکیه ای با کارگردانی آمریکاست. سوریه اکنون توسط صلیبی‌ها اداره می‌شود و جولانی تنها یک عروسک بی‌جان است که آن‌ها نه از پشت پرده، بلکه آشکارا او را به حرکت درمی‌آورند.

این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که داعش در ژوئن ۲۰۱۴ بخش‌های وسیعی از عراق از جمله نینوا، صلاح‌الدین و الانبار را تصرف کرده بود، اما در نهایت در اواخر سال ۲۰۱۷ شکست خورد.

این در حالی است که در سوریه نیز داعش در سال ۲۰۱۹ دچار فروپاشی شد؛ اما هسته‌های خفته این گروه تروریستی همچنان از طریق حملات پراکنده، امنیت منطقه را تهدید می‌کنند و اکنون با تغییرات سیاسی در دمشق به دنبال بازگشت به عرصه هستند.