دستگیری ۲ داعشی در کرکوک و بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، سازمان مبارزه با تروریسم عراق از دستگیری دو داعشی خبر داد و اعلام کرد که این دو عنصر داعشی طی عملیات امنیتی جداگانه در استان‌های بابل و کرکوک دستگیر شده اند.

این سازمان بر تداوم اقدامات علیه بقایای گروه تروریستی داعش تاکید کرد.

در بیانیه سازمان مبارزه با تروریسم عراق آمده است که این سازمان چندین عملیات بازرسی در استان‌های صلاح الدین و به طور مشخص شهر طوزخورماتو انجام داد.

این بیانیه اشاره کرد که در این عملیات ۸ پناهگاه تروریستی و مخفیگاه عناصر گروه تروریستی داعش ویران شد.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق بر تداوم عملیات پیش دستانه براساس طرح‌های بررسی شده تاکید و اعلام کرد که این عملیات با هماهنگی با سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای تقویت امنیت و ثبات در عراق انجام می‌شود.