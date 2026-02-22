به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سعید الجیاشی مشاور امور اجتماعی شورای امنیت ملی عراق تاکید کرد که شرایط امنیتی سوریه دچار چالش شده بود و زندان های این کشور شاهد ناامنی بودند به طوری که در برخی از آنها زندانیان موفق به فرار شده بودند. بنابراین انتقال عناصر داعشی از این کشور به عراق با هدف نگه داری آنها در زندان های مطمئن صورت گرفت.

وی اضافه کرد: حضور این عناصر داعشی در عراق و تحت کنترل سرویس های امنیتی کشور بهتر است. البته باید به این نکته اشاره کنم که حضور آنها در عراق دائمی نخواهد بود.

الجیاشی بیان کرد: این عناصر متعلق به ۶۷ کشور جهان هستند و دولت بغداد برای بازگرداندن آنها به کشورهایشان تلاش می کند.

لازم به ذکر است که به تازگی هزاران تن از عناصر داعش از زندان های سوریه با نظارت نظامیان آمریکایی به عراق منتقل شده اند.