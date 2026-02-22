در پی تحرکات داعش؛ حشد شعبی نزدیک مرزهای سوریه مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی تدابیر امنیتی شدیدی را در مناطق مرزی نزدیک سوریه واقع در غرب این استان اتخاذ کرده اند.

وی اضافه کرد، نیروهای حشد شعبی یک کمربند امنیتی در مناطق مرزی نزدیک به سوریه بر اثر رصد تحرکات عناصر داعش ایجاد کرده اند.

این منبع بیان کرد: قایق های نیروهای امنیتی با حمایت ارتش و حشد شعبی نیز تمام توان خود را برای محافظت از مناطق آبی و رودخانه ها و ممانعت از نفوذ عناصر تروریست از طریق این گذرگاه ها به کار گرفته اند.

وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف پر کردن خلأهای امنیتی موجود و جلوگیری از ورود تروریست های داعشی صورت می گیرد.