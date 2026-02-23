به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه گزارش دادند که یک گروه وابسته به تشکیلات تروریستی داعش یکی از ایست های بازرسی عناصر رژیم جولانی را در شهر البصیره واقع در حومه شرقی دیرالزور هدف قرار دادند.

الاخباریه سوریه نیز گزارش داد که عناصر ناشناس یکی از عناصر وابسته به رژیم جولانی را در اطراف شهر تل ابیض واقع در شمال رقه ترور کردند.

روز گذشته نیز منابع سوری از حمله داعش علیه نیروهای امنیتی سوریه خبر دادند.

یک منبع امیتی به تلویزیون سوریه اعلام کرد: بر اثر حمله عناصر داعشی به ایست بازرسی السباهیه در ورودی غربی شهر الرقه در شمال سوریه یک نیروی امنیتی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

این در حالی است که داعش پیش از این با انتشار بیانیه ای شدید اللحن، حاکمیت جدید سوریه را حکومتی «سکولار و مرتد» توصیف کرد و جنگ با آن را برای پاکسازی سرزمین شام واجب دانست.