پایداری تولید ۴۵۰ روزه در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کامبیز صفتی، مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی در نشست راهبردی این مجتمع، طراحی و بومی‌سازی Core Unit توربو اکسپندر را از شاخص‌ترین دستاوردهای فنی پالایشگاه پنجم دانست و بیان کرد: این تجهیز راهبردی که پیش از این وابستگی قابل‌توجهی به تأمین‌کنندگان خارجی داشت، با اتکا به دانش و توان مهندسان داخلی طراحی، ساخته و با موفقیت بهره‌برداری شد.

وی تأکید کرد: بومی‌سازی این تجهیز حیاتی، افزون بر کاهش هزینه‌های ارزی، سبب ارتقای امنیت عملیاتی، افزایش تاب‌آوری صنعتی و تضمین پایداری فرآیندهای تولیدی شده است.

مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی تأمین قطعات یدکی، بازسازی و اجرای تعمیرات اساسی ۴۸ هزار ساعته سه دستگاه توربین گازی را از پیچیده‌ترین عملیات‌های فنی صنعت گاز عنوان کرد و گفت: این پروژه با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پایش وضعیت و مشارکت تیم‌های تخصصی اجرا شده و نقش مؤثری در جلوگیری از توقف‌های ناخواسته و افزایش ضریب پایداری تولید ایفا کرده است.

تثبیت عملکرد فرآیندی

صفتی از انجام تعمیرات تخصصی و راه‌اندازی گیربکس دور متغیر کمپرسور واحد ۱۴۷ خبر داد و گفت: این عملیات با استفاده از مهندسی معکوس قطعه‌های حساس و فناوری‌های روز پایش وضع انجام شد و عملکرد یکی از واحدهای کلیدی پالایشگاه را تثبیت کرد.

وی با اشاره به نصب و راه‌اندازی بلوورهای واحد بازیافت گوگرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصریح کرد: ارتقای عملکرد این واحد، افزون بر افزایش بازدهی فرآیندی، نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌های محیط زیستی و حرکت به سمت تولید پاک‌تر داشته است.

مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی از تعمیر، تأمین و راه‌اندازی تجهیزات و تأسیسات مخزن دوم بوتان خبر داد و بیان کرد: این پروژه با رعایت کامل الزام‌های ایمنی و استانداردهای فنی و با بهره‌گیری از روش‌های نوین مهندسی و مدیریت زمان به سرانجام رسید که افزایش ظرفیت عملیاتی و ضریب اطمینان ذخیره‌سازی، پایداری زنجیره تولید و صادرات فرآورده‌های گازی را به دنبال دارد.

توسعه زیرساخت‌های حیاتی

صفتی به ساخت تانک کمکی آب دریا به حجم ۳۷۰۰ مترمکعب و اجرای عملیات پایپینگ و اتصال آن به مخزن اصلی نیز به‌عنوان پروژه‌ای زیرساختی یاد کرد و افزود: این طرح با هدف افزایش ضریب اطمینان تأمین آب صنعتی و پشتیبانی پایدار از فرآیندهای عملیاتی اجرا شده است.

وی از ساخت ۱۱ ساختمان اپراتوری، ساختمان دو طبقه ایمنی (اچ‌اس‌ئی) به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع و ساختمان چهار طبقه اداری و پشتیبانی به مساحت ۴۵۷۰ مترمربع برای الزام‌های پدافند غیرعامل خبر داد و اعلام کرد: اجرای این مگاپروژه‌ها تحقق تولید پایدار و مستمر ۴۵۰ روزه معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰ ساعت، کاهش مشعل‌سوزی به روزانه ۰.۷ میلیون مترمکعب و دستیابی به قابلیت اطمینان ۹۹ درصدی را سبب شده است.

مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی گفت: مجموع تولید روزانه محصولات راهبردی پروپان و بوتان از ۳۲۰۰ تن به ۳۴۷۰ تن افزایش یافته و جذب بودجه سرمایه‌ای نیز به ۱۱۵ درصد رسیده است.