به گزارش خبرنگار مهر، رضا کتان‌فروش ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: نظارت بر قیمت‌ها و عملکرد واحدهای صنفی در استان مرکزی ادامه دارد و در صورت هرگونه تخلف، اقدامات اصلاحی و قانونی به‌صورت فوری انجام می‌شود.

وی افزود: از ۲۰ دی‌ماه، جوجه‌ریزی‌ها طبق برنامه انجام و در اواسط بهمن به تولید کامل رسیده است و تأمین مرغ استان مرکزی بدون کمبود و عرضه روزانه مطابق نیاز مردم انجام می‌شود.

کتان فروش تصریح کرد: قیمت مرغ روزانه و براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و نرخ میانگین استان‌های هم‌جوار تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ‌ها در استان مرکزی منطبق بر مصوبات ملی و شرایط بازار منطقه‌ای است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: سومین مرحله از بازرسی‌های بازار در شهرستان‌های استان مرکزی طی بهمن‌ماه اجرا شد و نتایج آن حاکی از عملکرد مناسب نظارت بر عرضه کالاهای اساسی است.

وی افزود: در این مرحله، ۹۳۳ واحد صنفی بازرسی و ۴۴ تخلف ثبت شد که جزئیات آن به‌زودی توسط نهادهای نظارتی اعلام می‌شود.

کتان فروش گفت: کشتارگاه‌ها موظف به درج قیمت مصرف‌کننده در فاکتور فروش هستند و در صورت تخلف، تیم‌های بازرسی، اقدامات قانونی را انجام خواهند داد.