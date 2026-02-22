۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

کتان‌فروش: درج قیمت در فاکتور فروش کشتارگاه‌های مرکزی الزامی است

اراک- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تمامی کشتارگاه‌های این استان موظف به درج قیمت مصرف‌کننده در فاکتور فروش هستند تا شفافیت کامل در شبکه عرضه مرغ برقرار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کتان‌فروش ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: نظارت بر قیمت‌ها و عملکرد واحدهای صنفی در استان مرکزی ادامه دارد و در صورت هرگونه تخلف، اقدامات اصلاحی و قانونی به‌صورت فوری انجام می‌شود.

وی افزود: از ۲۰ دی‌ماه، جوجه‌ریزی‌ها طبق برنامه انجام و در اواسط بهمن به تولید کامل رسیده است و تأمین مرغ استان مرکزی بدون کمبود و عرضه روزانه مطابق نیاز مردم انجام می‌شود.

کتان فروش تصریح کرد: قیمت مرغ روزانه و براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و نرخ میانگین استان‌های هم‌جوار تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ‌ها در استان مرکزی منطبق بر مصوبات ملی و شرایط بازار منطقه‌ای است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: سومین مرحله از بازرسی‌های بازار در شهرستان‌های استان مرکزی طی بهمن‌ماه اجرا شد و نتایج آن حاکی از عملکرد مناسب نظارت بر عرضه کالاهای اساسی است.

وی افزود: در این مرحله، ۹۳۳ واحد صنفی بازرسی و ۴۴ تخلف ثبت شد که جزئیات آن به‌زودی توسط نهادهای نظارتی اعلام می‌شود.

کتان فروش گفت: کشتارگاه‌ها موظف به درج قیمت مصرف‌کننده در فاکتور فروش هستند و در صورت تخلف، تیم‌های بازرسی، اقدامات قانونی را انجام خواهند داد.

