به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی بعدازظهر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان ساوه اظهار کرد: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ها یک جراحی بزرگ اقتصادی بود که سال‌ها زمینه‌ساز رانت و فساد شده بود.

وی افزود: این طنابی که اقتصاد کشور را به سمت قهقرا می‌برد، بریده شد و با اطلاع‌رسانی بهتر و تثبیت شرایط، مردم طی دو تا سه ماه آینده تفاوت مثبت و طعم شیرین این سیاست را احساس خواهند کرد.

فرماندار ساوه گفت: تاکنون بیش از ۵۲ تن روغن در بازار ساوه تزریق شده همچنین پنج تن روغن احتکارشده با همکاری نیروهای امنیتی و دادستانی کشف و در حال توزیع است و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده مشکل روغن در این شهرستان به‌طور کامل برطرف شود.

حسینی در خصوص وضعیت مرغ نیز تصریح کرد: عرضه مرغ در ساوه کافی است و قیمت پایه آن حدود ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: هرگونه عرضه با قیمتی بالاتر از این نرخ، مصداق گران‌فروشی بوده و باید با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی با آن برخورد جدی شود، مرغ سبز نیز به‌صورت جداگانه و با قیمت مصوب خاص خود عرضه می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار است دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، اصناف و دادستانی با حضور پررنگ‌تر، بازار را به‌صورت روزانه رصد کنند.

فرماندار ساوه افزود: در شرایط فعلی چنانچه فردی اقدام به احتکار یا اخلال در بازار کند، هیچ‌گونه گذشتی در کار نخواهد بود و پرونده قضائی محکم برای متخلفان تشکیل می‌شود.

حسینی همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل در واردات یا عرضه کالاهای خاص از جمله مرغ منجمد تأکید کرد و گفت: هر اقدامی در این حوزه باید با نظارت حاکمیت انجام شود تا از بروز تنش در بازار جلوگیری شود.

وی بیان کرد: امید است خیران، معتمدان و تجار شهرستان ساوه در این مقطع حساس به کمک اقشار ضعیف جامعه بیایند و معیشت مردم را در اولویت قرار دهند چرا که اکنون رسیدگی به معیشت مردم از مدرسه‌سازی هم واجب‌تر است.

فرماندار ساوه بر فعال‌سازی میز خدمت برای ثبت‌نام یارانه‌های جدید و گسترش فروشگاه‌های عرضه کالابرگ تأکید کرد و افزود: با مدیریت صحیح و هماهنگی دستگاه‌ها، از این شرایط عبور خواهیم کرد و به‌تدریج تناسب مناسبی میان درآمد مردم و افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود.