بسطامی: ثبت تخلفات صنفی در مرکزی به بیش از ۷۰۰ مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بسطامی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: رشد بازرسی‌ها و گزارش‌های مردمی، شفافیت بازار و کنترل بر واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی را افزایش داده است.

وی افزود: صنوف متقاضی فعالیت در ماه رمضان باید از طریق سامانه «پلیس من» ثبت‌نام و پس از تأیید، مجوز خود را در محل نصب کنند.

بسطامی تصریح کرد: نصب مجوز در محل کسب و اجرای کامل پوشش مناسب واحدها الزامی است و نظارت بر این ضوابط توسط گشت‌های مشترک انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در بهمن‌ماه سال جاری، ۲هزار و ۷۷۵ واحد صنفی استان بازرسی شدند که نسبت به سال گذشته ۳هزار و ۲۲۵ مورد افزایش داشته است.

بسطامی تاکید کرد: تخلفات صنفی ۷۷۱ مورد افزایش یافته و گزارش‌های مردمی از ۲هزار و ۷۹۰ مورد عبور کرده و تعداد پرونده‌های تخلف از ۹۰۴ مورد سال گذشته به یکهزار و ۲۶۰ مورد افزایش یافته است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی از برگزاری نمایشگاه بهاره استان از ۱۵ تا ۲۴ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اراک خبر داد و افزود: اولویت واگذاری غرفه‌ها با تولیدکنندگان و کسبه بومی است.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه، عرضه کالاهای باکیفیت با قیمت منصفانه و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای خریدی آسان و مطمئن در آستانه سال نو برای شهروندان است.