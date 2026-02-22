به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی بیگی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان و طرح نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: توزیع آرد در شهرستان اراک نسبت به مهرماه سال گذشته ۴۰۰ تُن افزایش یافته است.

وی افزود: با وجود تراکم بالای نانوایی‌ها برخی مناطق به دلیل تمرکز جمعیتی با ناهماهنگی مواجه هستند.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: با توجه به انتظار مردم برای کیفیت بهتر نان و اعتراض برخی نانوایان به سیاست‌های حوزه آرد و نان، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌ بندی در دستور کار کمیته آرد و نان شهرستان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مصرف روزانه آرد در شهرستان اراک ۴ هزار تُن است که سهم بخش صنفی و صنعتی هر کدام حدود یک‌سوم می‌باشد.

فرماندار اراک تاکید کرد: شهرداری و اصناف موظف به نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌ها، به‌ویژه در نمایشگاه بهاره برای پیشگیری از تخلفات احتمالی شدند.

وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و شهرداری، دو فروشگاه بزرگ جدید به‌زودی افتتاح می‌شوند و یکی از آنها در مرحله نهایی بوده و انتظار می‌رود ظرف امروز یا فردا فعالیت خود را آغاز کند تا شبکه عرضه کالا به بخش خصوصی گسترش یابد.

حاجی علی‌بیگی بیان کرد: واحدهای توزیع مرغ در اراک به‌صورت مستمر رصد می‌شوند و بخشی از تولیدات سایر استان‌ها نیز عرضه می‌شود تا تعادل زنجیره تأمین حفظ شود.

فرماندار اراک گفت: سامانه توزیع کالا نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی توسعه یافته و گردش مالی آن در سال جاری بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: شهرستان اراک در تأمین روغن خوراکی با کمبود مواجه نیست و برخی واحدها در خیرآباد، روغن مازاد تولید می‌کنند.

وی افزود: نیاز روزانه شهرستان به مرغ حدود ۶۵ تن است و در حال حاضر میزان توزیع این کالا فراتر از نیاز روزانه انجام می‌شود به‌طوری که بازار کاملاً پایدار بوده و هیچ کمبودی در تأمین و عرضه مرغ وجود ندارد.